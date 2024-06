Mayra Dugaich Jão apresenta músicas do ‘Supernova’ no Rock in Rio Lisboa

No último domingo (16), o cantor Jão se apresentou no Rock in Rio Lisboa . O show marcou a primeira apresentação do artista após o lançamento do álbum Supernova .

“Tão longe, mas tão perto de casa! obrigado, Lisboa, hoje fui inteiro seu! o palco mundo do Rock in Rio Lisboa foi a nossa casa”, disse no Instagram.

A abertura do show ficou com a música Rádio , do álbum Super, além de interpretar hits como Imaturo, Vou Morrer Sozinho, Meninos e Meninas, Idiota e Me Lambe.

No setlist não faltaram as novas faixas Carnaval e a versão estendida de Locadora .

Vale lembrar que Jão estará no Palco Mundo do festival no Brasil em 19 de setembro.

Jão compartilhou trecho da nova faixa ‘Acidente’

Na última terça-feira (4), o cantor Jão compartilhou nas redes sociais um trecho de uma música inédita que está no álbum Supernova , edição deluxe de SUPER .

No vídeo, Jão surge cantando a faixa em um carro em movimento. Se trata de Acidente . Os fãs reconheceram a música rapidamente.

Vale lembrar que Jão já havia revelado trechos desta composição em uma conta secundária no Instagram. A faixa também apareceu na tracklist de Super, mas não entrou no álbum.

Supernova, com oito novas músicas, está disponível nas plataformas digitais desde o dia 11 de junho.

