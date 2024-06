Mayra Dugaich Globo confirma produção de remake da novela ‘Vale Tudo’

Na última sexta-feira (14), a TV Globo confirmou a produção de um remake de Vale Tudo para comemorar os 60 anos da emissora.

O diretor de gênero da emissora, José Luiz Villamarim falou sobre a novela ao F5.

“O Benedito [Ruy Barbosa] é um clássico. Sempre que há a possibilidade de refazer algo dele é bom. Por que não revisitar textos a partir da pauta contemporânea? Evidentemente, fazendo os contrapontos, modernizando, incluindo a rede social, a internet, por exemplo, por que o mundo mudou” , afirmou.

“Será o ano dos 60 anos de Globo… Gosto de falar as coisas quando estão confirmadas, mas pode pensar em “Vale Tudo” , sim”, comentou.

“A gente tem que estar ligado no que está acontecendo. A gente vive num país hoje, como você lembrou, polarizado. Mais conservador por um lado, mais moderno por outro… Como fazer isso é a grande chave” , finalizou.

Globo cogita chamar Lidia Brondi para remake de ‘Vale Tudo’

A TV Globo está planejando fazer um remake da novela Vale Tudo em 2025 e cogita convidar Lidia Brondi para o elenco da nova versão.

Lidia está longe das telinhas desde 1991, quando trabalhou em Meu bem, meu mal , trama de Cassiano Gabus Mendes.

Vale lembrar que a novela Vale Tudo foi exibida em 1988 e contou com Lídia no elenco. No próximo ano, a emissora carioca completa 60 anos e planeja refazer tramas de sucesso entre o público.

Na última quarta-feira (12), a ex-atriz apareceu ao lado do marido, Cassio Gabus, em uma publicação no Instagram comemorando o dia dos namorados.