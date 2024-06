Marcelo de Assis [object Object]

O clássico What a Wonderful World , um dos grandes êxitos do lendário Louis Armstrong (1901-1971), acaba de conquistar uma certificação de multi-platina (5X) nos EUA através da RIAA , correspondendo às vendas superiores a 5 milhões de cópias desde o seu lançamento original em 1967.

Para coincidir com este momento marcante, a Universal Music , através da Verve Records , está lançando o clipe oficial da faixa .

What A Wonderful World , single que foi imortalizado no Hall da Fama do Grammy em 1999, está entre os standards mais apreciados na história do jazz. E não foi apenas nos EUA que esta canção conquistou várias certificações: o mesmo efeito ocorreu em outros países como a Dinamarca, Itália, França, Espanha e no Reino Unido .

A nova certificação múltipla de platina concedida pela RIAA foi aceita pelo colega trompetista Wynton Marsalis , atual presidente da Louis Armstrong Educational Foundation , em nome dos representantes legais do lendário artista.

No dia 12 de julho de 2024 , será lançado o inédito registro Louis In Londo n, gravado ao vivo pela BBC em 2 de julho de 1968 que contará com 13 canções , sendo 6 inéditas : What A Wonderful World, (Back Home Again)In Indiana, You’ll Never Walk Alone, Ole Miss, Blueberry Hill e Hello ,Dolly! .

Louis In London estará disponível globalmente pela Universal Music , via Verve Record s, nos formatos CD, vinil standard, vinil azul , acompanhados de encarte exclusivo do biógrafo Ricky Riccardi .

O nascimento do jazz em New Orleans



O jazz é um estilo musical que se originou nos Estados Unidos , mais precisamente na região de New Orleans , no final do século XIX e início do século XX. Com raízes profundas na cultura afro-americana, o jazz é conhecido por seu ritmo não linear e pela improvisação, que é uma de suas características mais distintas.

A história gênero é marcada pela mistura de culturas, melodias e ritmos. Após a abolição da escravidão nos EUA em 1863, os afro-americanos começaram a se aproximar dos instrumentos ocidentais, dando origem a uma fusão cultural que eventualmente levou ao nascimento do jazz. O bairro de Storyville , em New Orleans, foi um dos locais onde essa efervescência sonora ganhou corpo, em bares conhecidos como Honky Tonks .

Com o tempo, o jazz evoluiu e deu origem a muitos subgêneros, como o swing, bebop, hard bop, cool jazz e soul jazz , entre outros. Nomes como Louis Armstrong, Chet Baker, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Charlie Parker e Dizzy Gillespie são apenas alguns dos nomes importantes que ajudaram a moldar e a difundir o jazz pelo mundo.

Zudizilla , destaque na nova vanguarda do jazz brasileiro, traz sua observação sobre o lendário gênero musical no século 21: “O jazz depende muito da boa vontade do ouvinte porque ele não é feito pra ele: é música pra música e isso dificulta um pouco nesse momento onde o produto música nos é ofertado, algumas vezes até em excesso. Fora o fato de que o Brasil já tem ritmos nacionais e regionais que podem muito tranquilamente ocupar o espaço do jazz e isso é uma bela de uma dificuldade que a gente tem que ser feliz por tê-la, mas claro que isso faz com que a gente que ama e pratica a modalidade jazz às vezes precise se empenhar mais pra que ela consiga estar disponível de todos porque todo mundo merece um bom jazz pra vida e pra alma. Mas é difícil. Mas é arte”.

Nina Simone: álbum gravado ao vivo em 1966 é lançado em vinil

Como parte de uma celebração de 1 ano do aniversário de 90 anos da lendária cantora Nina Simone , a Universal Music Enterprises e a Verve Records anunciam o lançamento do álbum You’ve Got To Learn , que apresenta a incrível performance da estrela do jazz durante o icônico Newport Jazz Festival de 1966. O disco chega às plataformas digitais no dia 21 de julho.

“E agora vamos fazer um gutbucket blues” , disse Nina Simone em uma evocativa introdução falada de Blues For Mama, que integra o disco ao vivo. “É assim por causa de seu passado. Há uma velha varanda, um velho, um violão surrado e uma garrafa quebrada. Há moscas por toda parte, melaço por toda parte, e ele está compondo esta música em uma tarde quente. A letra foi escrita por Abbey Lincoln e eu escrevi a música. Vai atrair um certo tipo de mulher que teve esse tipo de experiência” , disse a cantora na época.