Na semana em que é comemorado o Dia dos Namorados, Bruno & Barretto disponibilizam a segunda parte do projeto Outro Patamar , gravado na Arena do Parque de Exposições de Maringá (PR) , que consagra a trajetória impecável de ambos na história da música sertaneja.

O tão aguardado encontro com Jads & Jadson estará neste segundo EP com a faixa A Gente Deu Certo , já disponível nas plataformas digitais. Esta colaboração realça a boa relação que sempre existiu entre os artistas, embora o mercado tenha suspeitado de uma falsa rivalidade, como explica Barretto: “Isso de fato nunca existiu. Jads & Jadson são amigos, nossos ídolos e tê-los ao nosso lado em ‘Outro Patamar’ apenas coroou as nossas carreiras” .

“Para nós é motivo de honra e muito prestígio ter Jads & Jadson em um projeto tão importante, que significa tanto. Foi uma noite única, especial e cheia de emoção. Que o público possa sentir um pouco de tudo o que aconteceu em Maringá assistindo o clipe que está lindo demais” , completa Bruno.

A Gente Deu Certo chega para balançar os corações apaixonados. Valorizada pelo timbre grave dos artistas, o single fala de um amor que surge apesar das improbabilidades. Com o lançamento na semana do Dia dos Namorados, a faixa entra nas plataformas digitais para ser a trilha sonora de muitos romances e homenagens de casais na época mais romântica do ano.

Completam o segundo volume de Outro Patamar as canções Missão Cumprida, Ranço do Primeiro Gole, Sou Eu na Vida e Biboca, outro dueto lindo com os também amigos, William & Bidiko . Diferentemente do Volume 1 de Outro Patamar, que reforçou o lado ‘Farra, Pinga e Foguete’ de Bruno & Barretto , com canções que enaltecem o agro em arranjos mais animados, o EP 2 evidencia a face romântica dos cantores, com composições que falam do amor que deu certo e daqueles que poderiam ter um desfecho diferente.

Outro Patamar é o quinto projeto audiovisual de Bruno & Barretto . Na consagrada Arena do Parque de Exposições de Maringá (PR) , receberam mais de 10 mil pessoas para uma noite histórica. Com as participações especiais de MC Ryan SP , Jads & Jadson , Dog Beat e William & Bidiko , celebraram junto aos fãs os números que atestam a qualidade e o sucesso dos precursores do agronejo, que atravessam gerações somando milhares de visualizações e streams nos palcos de todo o Brasil.

