Mayra Dugaich Rock in Rio Lisboa será transmitido no Brasil

O Rock in Rio Lisboa está celebrando neste ano sua 20º edição e contará com transmissão ao vivo em parceria com o Youtube .

Entre os dias 15, 16, 22 e 23 de junho, artistas do mundo todo e brasileiros, como Jão, Ivete Sangalo, Pedro Sampaio e Luísa Sonza se apresentarão.

“Cada passo que damos é em busca de aprimorar a experiência do nosso público. Essa parceria com o YouTube é estratégica em termos de comunicação do festival e proporciona, ainda, conexão entre Brasil-Portugal, para os fãs brasileiros que não tem a oportunidade de participar da festa ”, disse Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World.

Os fãs poderão acompanhar pela transmissão ao vivo os shows de Ed Shreeran, Doja Cat, Evanescence, Europe, Living Colour, Hybrid Theory, Jake Bugg e outros artistas.