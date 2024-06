Mayra Dugaich TV Globo vai transmitir shows do Rock in Rio ao vivo

Na última quarta-feira (12), foi revelado que a TV Globo transmitirá os principais shows do Rock In Rio ao vivo na TV aberta.

De acordo com o F5, a emissora carioca vai exibir as apresentações de Travis Scott (dia 13), Imagine Dragons (dia 14), Avenged Sevenfold (dia 15), Ed Sheeran (dia 19), Katy Perry (dia 20), Shawn Mendes (dia 22), além do Para Sempre Rock, que encerra o Dia Brasil no dia 21, com Capital Inicial, Detonautas, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido .

Vale lembrar que nas edições de 2019 e 2022, a Globo exibiu shows apenas no Multishow e no Globoplay.

Compactos com os melhores momentos do festival também serão veiculados na programação.

O Rock in Rio vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 , com uma expectativa de 700 mil pessoas na Cidade do Rock . Será a celebração de 40 anos do festival que colocou o Brasil na rota da cena musical do mundo, e que, em 2022, recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro .