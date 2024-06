Mayra Dugaich Globo cogita chamar Lidia Brondi para remake de ‘Vale Tudo’

A TV Globo está planejando fazer um remake da novela Vale Tudo em 2025 e cogita convidar Lidia Brondi para o elenco da nova versão.

Lidia está longe das telinhas desde 1991, quando trabalhou em Meu bem, meu mal , trama de Cassiano Gabus Mendes.

Vale lembrar que a novela Vale Tudo foi exibida em 1988 e contou com Lídia no elenco. No próximo ano, a emissora carioca completa 60 anos e planeja refazer tramas de sucesso entre o público.

Na última quarta-feira (12), a ex-atriz apareceu ao lado do marido, Cassio Gabus, em uma publicação no Instagram comemorando o dia dos namorados.

Confira: