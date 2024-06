The Music Journal Brazil George Harrison: guitarra utilizada em ‘Here Comes The Sun’ é leiloada

Um guitarra acústica Washburn que o lendário ex-beatle George Harrison (1943-2001) utilizou nas gravações do clássico Here Comes The Sun em 1969 será leiloada no site Gotta Have Rock and Roll .

Estima-se que o instrumento, uma White Washburne EA20 Woodstock , possa ser vendida entre US$ 75 mil e US$ 100 mil (entre R$ 396 mil e R$ 528 mil respectivamente, de acordo com o câmbio atual).

Recentemente, um guitarra de outro ex-beatle, John Lennon (1940-1980) também foi leiloada por algo próximo a US$ 2,9 milhões (cerca de R$ 15,3 milhões ). Ela foi utilizada nas gravações do álbum Help! de 1965.

Here Comes The Sun , um dos grandes clássicos da história do rock, foi lançado como parte integrante do álbum Abbey Road dos Beatles em 1969.