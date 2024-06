Mayra Dugaich Ludmilla anuncia turnê de ‘Numanice #3’

Nesta terça-feira (4), a cantora Ludmilla anunciou a Numanice #3 Tour nas redes sociais. Os shows começam em agosto em Salvador, na Bahia.

“É isso mesmo! A Tour Numanice 3 vem aí!”, comemorou.

Vale lembrar que na última segunda-feira (3), ela esteve no Pagode do Chinelo , na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde cantou faixas do projeto.

Com datas agendadas pelo Brasil, até 2025 ela passará por várias capitais, além de shows em Lisboa, em Portugal e Miami, nos Estados Unidos.

A pré-venda dos ingressos será nos dias dias 6 e 7 de junho.

Assista: