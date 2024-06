The Music Journal Brazil Tokischa lança a inédita faixa ‘Sol’

A rapper Tokischa lança nesta sexta-feira (31) a inédita faixa Sol , um reggaeton que encapsula a essência do verão, convidando os ouvintes a um mundo de festa sem complexos. O single já está disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music .

Sol é a trilha sonora perfeita para quando você está dirigindo à noite, pois a fusão ressonante de elementos alternativos e reggaeton exige toda a atenção. No videoclipe da faixa, Tokischa reflete a própria trajetória por meio de um momento sombrio, consumindo substâncias e trabalhando em um call center, até sua aspiração a uma carreira musical, marcando um momento chave de autorrealização e coragem.

O vídeo inspira o público com a mensagem de que “o sol vai sair”, demonstrando que é possível superar os momentos difíceis e que, mais cedo ou mais tarde, dias melhores virão para aqueles que apostam em si mesmos.

Sol dá sequência à recente parceria global de Tokischa com a Warner Music Latina . Junto com a empresária da artista, Angélica Piche , e com o apoio da lendária gravadora Atlantic Records , Tokischa se prepara para lançar a própria gravadora, SOL . Por meio deste empreendimento, a artista não apenas lançará as próprias músicas, mas também apoiará novos talentos, cujas visões correspondam às suas.

Esta plataforma reflete o compromisso de Tokischa com a autenticidade, permitindo-lhe expressar livremente o seu verdadeiro eu, um sentimento que espera partilhar com os outros.

Confira: