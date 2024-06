Mayra Dugaich Jennifer Lopez anuncia cancelamento de sua turnê nos EUA

Na última sexta-feira (31), a cantora Jennifer Lopez anunciou o cancelamento de sua turnê nos Estados Unidos. A Live Nation afirmou que ela precisa “ passar um tempo com a família, filhos e amigos próximos” .

“Estou completamente triste e arrasada por ter decepcionado você. Por favor, saibam que eu não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário. Prometo que vou compensar você e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima vez” , disse.

Jennifer iria promover o álbum This Is Me… Now , cujo filme já está disponível no Prime Vídeo.

A turnê estava marcada para começar em 26 de junho em Orlando. Com mais de 30 datas, encerraria em agosto em Houston.

A notícia de um suposto divórcio de Ben vem movimentando a imprensa. A revista In Touch publicou que Jennifer Lopez teria contratado uma advogada para se separar de Ben Affleck. Laura Wasser irá iniciar o processo de divórcio.

Vale lembrar que Ben Affleck e Jennifer se casaram em uma cerimônia em Las Vegas, nos Estados Unidos. Após 17 anos separados, eles reataram o relacionamento em julho de 2021.