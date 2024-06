Mayra Dugaich Dolly Parton elogia álbum ‘Cowboy Carter’ de Beyoncé

Na última sexta-feira (31), a cantora Dolly Parton concedeu uma entrevista ao E! News e comentou sobre o álbum Cowboy Carter e a versão de Jolene , feita por Beyoncé .

“Achei muito ousado da parte dela. Quando me disseram que ela faria ‘Jolene’, pensei que fosse a minha versão habitual. Não foi, mas eu adorei o que ela fez. E quando você é compositor, você ama o fato de que as pessoas cantam as suas músicas, não importa como ”, contou.

“Fiquei muito orgulhosa do álbum dela. Achei que ela fez um ótimo trabalho na música country. E fiquei muito feliz por ela ter feito ‘Jolene’”, afirmou.

Dolly não descartou dividir o palco com Beyoncé, caso o álbum recebe indicações ao Grammy 2025.

“Se eu estiver disponível e não estiver presa em algo do qual não consigo escapar, sim, seria maravilhoso. Quem não gostaria de cantar ‘Jolene’ com Beyoncé?” , finalizou.