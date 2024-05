Gil do Vigor expõe descaso: “Hospital prioriza dinheiro em vez de salvar vidas

Na sexta-feira passada, Gil do Vigor , conhecido influenciador digital e ex-participante do reality show Big Brother Brasil , expressou sua indignação no Instagram após um hospital recusar um leito de UTI para sua sobrinha.

No dia de hoje estou passando por um momento muito complicado, no entanto, estou aqui para relatar algo que considero extremamente importante! Minha afilhada tem apenas um ano e sete meses de idade, e o tratamento que a empresa Sulamérica está oferecendo a ela é cruel. Ela merece ser tratada com dignidade. Recentemente, minha afilhada foi hospitalizada devido a bronquiolite e a situação foi caótica, já que seus níveis de saturação de oxigênio chegaram a apenas 65%. Foi um momento de desespero para todos nós, porém, me mantive forte para não aumentar a preocupação da minha irmã.

Entretanto, de acordo com a legislação, se houver uma necessidade urgente de internação em situações de risco à vida, é dever dos planos de saúde providenciarem o leito hospitalar. No entanto, após conseguirmos o leito, a Seguradora Sulamérica recusou a internação para minha sobrinha, que acabou sofrendo com complicações de saúde enquanto aguardava.

Gil do Vigor diz que negar leito de UTI é abusivo

Ainda expressando seus sentimentos, Gil do Vigor , ex-concorrente do Big Brother Brasil e influenciador online, continuou postando vídeos em seu Instagram para abordar o assunto.

Recusar a hospitalização é inaceitável quando a saúde do indivíduo está em perigo. Isso está previsto na legislação! Não estou solicitando algo que não nos pertence. Até quando vamos tolerar o comportamento abusivo dessas empresas de seguros? Indagou Gil do Vigor.

“Elas desconsideram a importância da vida! No entanto, felizmente, consegui quitar a dívida, mas isso me magoou profundamente”, concluiu.