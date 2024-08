Duda Cardim 16 peças inspiradas nos looks estilosos de Rebeca Andrade

R

ebeca Andrade se consagrou a maior medalhista olímpica brasileira durante as Olimpíadas de Paris 2024 . Além de brilhar nas competições com os collants desenhados pela sua companheira de time Jade Barbosa , a ginasta também chamou atenção com looks casuais e estilosos fora dos ginásios.

Depois de analisar os visuais de Rebeca Andrade , percebemos que ela adora usar calça com um corte mais reto e não abre mão de uma bolsinha preta.

Pensando nisso, te ajudamos a recriar os looks da campeã olímpica com roupas iguais ou parecidas. Vem ver!

RECRIE OS LOOKS DA REBECA ANDRADE COM ESSAS PEÇAS

Peças para você recriar os looks da Rebeca Andrade CAPRICHO/Reprodução

1. Moletom Crewneck Preto, Tommy Hilfiger, R9,99*

2. Calça Alfaiataria com Bolsos Cargo, C&A, R$119,90*

3. Bolsa Retangular Pequena, C&A, R$99,99*

4. Tênis Ozgaia W Branco, Adidas Originals , R$599,99*

Peças para você recriar os looks da Rebeca Andrade CAPRICHO/Reprodução

5. Suéter em Tricô com Gola Alta, Renner, R,90*

6. Calça de Poliuretano Reta, C&A, R$179,99*

7. Bolsa Alças em Corrente, Renner, R$139,90*

8. Bota Preta Salto Fino, Arezzo, R$289,90*

Peças para você recriar os looks da Rebeca Andrade CAPRICHO/Reprodução

9. Vestido com Babadinho Frontal, Renner, R,90*

10. Colares básicos dourado, C&A, R$49,99*

11. Salto Médio de Acrílico, Via Uno, R$129,99*

12. Bolsa de Mão Mindset, C&A, R$289,99*

Peças para você recriar os looks da Rebeca Andrade CAPRICHO/Reprodução

13. Camiseta Baby Look Três Listras, Adidas, R9,99*

14. Calça Adicolor Classics SST, Adidas, R$299,99*

15. Jaqueta Bomber Adicolor Classics SST, Adidas, R$379,99*

16. Tênis Gazelle Bold, Adidas Originals, R$699,99*

Qual look da Rebeca Andrade é o seu favorito?

*Preços consultados em 15 de agosto de 2024. Sujeitos a alterações. As compras feitas através destes links podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril.