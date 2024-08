Arthur Ferreira Jade Thirlwall revela que virá ao Brasil na próxima semana

E la está vindo! Em um encontro online com fãs, Jade agradeceu todo o carinho e apoio que tem recebido dos brasileiros em sua carreira solo e revelou que virá ao Brasil na próxima semana para divulgar seu novo single: Angel of my Dreams .





“Muito obrigada por todo seu suporte. Obviamente, eu sempre vejo vocês dizendo ‘venha ao Brasil’ online. Obrigada por sua paciência e por serem fãs tão incríveis“, se declarou ela aos fãs brasileiros.





“Gostaria que vocês soubessem pessoalmente que eu estou indo ao Brasil semana que vem. Eu vou estar em São Paulo e estou muito ansiosa para estar aí. Espero que eu consiga ver alguns de vocês. Eu estou muito animada e eu adoro muito o Brasil. É um dos meus lugares favoritos. Eu sei que vocês são os melhores fãs do mundo e vocês são meus melhores fãs. Eu mal posso esperar para aparecer e ver vocês”, acrescentou.





Longe do país desde 2020

Jade não vem ao Brasil desde 2020, quando o Little Mix veio ao país pela primeira vez. A girl band se apresentou no festival GRLS , como uma das principais atrações da edição.





A nova visita acontecerá em São Paulo e mais detalhes ainda serão revelados. Será que teremos uma performance do hit ou a divulgação de um segundo single?

Momento em que Jade confirma sua vinda ao Brasil, em ligação com fãs. Muito obrigada pela oportunidade, @sonymusicbrasil . pic.twitter.com/erK2MgHa8w — Jade Brasil 🪽 (@jadethirlwalIbr) August 13, 2024

Apostando em uma sonoridade diferente, Jade elegeu Angel Of My Dreams como primeiro single de sua carreira solo. O clipe chamou atenção por sua autenticidade e por destacar detalhes que remetem à trajetória da cantora, mostrando até mesmo imagens de sua participação no The X Factor , reality em que o Little Mix foi formado. Algumas das reflexões e paralelos do vídeo também abordam problemáticas da fama e da indústria musical.