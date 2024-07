Foto: Divulgacao Jade Thirlwall, ex-Little Mix, anuncia o single de estreia 'Angel of my Dreams'

Jade Thirlwall , ex-integrante do grupo pop Little Mix , anunciou nesta terça-feira (2) o inicio de sua carreira solo com o lançamento do single de estreia Angel Of My Dreams , que chegará às plataformas digitais no dia 19 de julho pela Sony Music , via RCA Records .

“O que estou buscando é um soco na cara" , inicia Thirlwall . "Quero que as pessoas digam ‘Meu Deus, eu não esperava isso’ – mas depois quero ouvir de novo. Eu não queria fazer um primeiro single seguro, isso era muito importante para mim" , explica

Ainda sobre Angel of my Dreams, a estrela de 31 anos e compositora de sucessos de Britney Spears, Little Mix, Twice e Iggy Azalea , quer impressionar em seu primeiro single: “Estou definindo sozinho quem eu sou como artista. Eu quero que as pessoas ouçam e pensem ‘Que porra é essa música?’" , disse.

"Meu pior pesadelo é alguém ouvir minha música e dizer 'Isso é legal'" , revela.

Angel of my Dreams é descrita como "um banger gloriosamente OTT que muda de forma frenética e explora sua relação de amor/ódio com uma indústria pop da qual ela está no coração desde que sua antiga banda Little Mix foi lançada em 2011".

A nova faixa foi co-escrita por Jade ao lado de Steph Jones, Pablo Bowman e Mike Sabbath em Los Angeles (EUA). Jones assina também o megahit Espresso de Sabrina Carpenter .

“Estou muito orgulhosa disso e posso dizer isso de peito. Os fãs já esperaram bastante, então agora só queremos dar isso a eles” , concluiu Jade Thirlwall .