Reprodução/Instagram Preta Batuque

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta a última edição de 2025 do festival de samba Saudosa Maloca, neste sábado (20), com o grupo Preta Batuque, DJ Carol Selecta e a Roda Saudosa, das 14h às 20h, no galpão do Centro Cultural Vila Itororó.

Desde a estréia em agosto, o festival reuniu público de mais de 15 mil pessoas e recebeu grandes convidados como Velha Guarda Musical do Vai-Vai, Pagode da 27, Samba de Dandara, Samba pros Orixás, Demônios da Garoa, Samba da Vela, Berço do Samba de São Mateus, Luiz Ayrão, Graça Braga, Bernadete, Osvaldinho da Cuíca, Fabiana Cozza e Simoninha,

O projeto foi inspirado no clássico samba “Saudosa Maloca” e “Um samba no bixiga”, compostos por Adoniran Barbosa para celebrar a tradição do samba paulistano e suas diversas expressões, conectando artistas da nova geração com nomes consagrados da chamada “Velha Guarda”.

Nesta “saideira” de 2025, a atração especial é Preta Batuque, projeto que reúne seis mulheres sambistas de diferentes rodas: Ana Lia Alves (percussão), Carol Nascimento (voz e violão), Florence (voz), Layza Alves (cavaco), Monalisa Madalena (percussão) e Mô Trindade (percussão) e participação da cantora Bebeth Nascimento. Na Roda Saudosa, os destaques são Graça Braga e Raquel Tobias, que já participaram de outras edições do festival.

Também estarão presentes sambistas de coletivos, rodas, grupos, comunidades e projetos de samba como Berço do Samba de São Mateus, Inimigos do Batente, Samba do Morro de Quitaúna, Bloco Pagu, Pagoterapia, Projeto Samba Solidário, Conjunto Picafumo, Batuqueiros e Sua Gente e Samba da Revoada representantes de Embu das Artes, São Bernardo do Campo, Campinas, Osasco e Santo André, além dos bairros de São Mateus, Belém, Pompeia, Perdizes e Pirituba.

Serviço

Atração: Festival de samba Saudosa Maloca

Quando: sábado (20), das 14h às 20h

Onde: Galpão da Vila Itororó - Rua Pedroso 238, Bela Vista - São Paulo/SP

Classificação: Livre

Programação:

14h | Abertura da casa com a DJ Carol Selecta

15h | Preta Batuque com participação de Bebeth Nascimento

16h | DJ Carol Selecta

17h | Roda Saudosa



