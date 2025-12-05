E o clima de fim de ano já paira sobre a cidade, os teatros cariocas garantem que o espetáculo continue vibrante neste fim de semana de 5 a 7 de dezembro de 2025. Com uma agenda diversificada, o público tem a oportunidade de se emocionar com dramas intensos, relaxar com comédias leves e se aprofundar em montagens que celebram a história e a cultura brasileira.
De peças aclamadas que se despedem da temporada a estreias que prometem conquistar a crítica, há opções para quem busca o palco. Descubra a seguir o que há de melhor para ver nos palcos do Rio antes que as cortinas se fechem!
Chuva na Caatinga
O espetáculo infantojuvenil “Chuva na Caatinga” estreia no CCBB RJ, inspirado nas tirinhas do cartunista Henfil. A peça acompanha três personagens da caatinga em busca do sentimento de esperança, enfrentando desafios como a seca e a convivência. A montagem valoriza a diversidade artística brasileira e utiliza elementos de cartum, música ao vivo e humor físico para dialogar com crianças e jovens.
Quando? Sábado (6) a 21/12/2025, sábados e domingos às 16h; sessões extras em 20 e 21/12, às 11h. 17/01 a 01/02/2026, sábados e domingos às 16h; sessões extras em 31/01 e 01/02, às 11h Onde? Centro Cultural Banco do Brasil – Teatro III, Rua Primeiro de Março, 66, Centr Quanto? R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria física ou no site do CCBB Classificação: Livre
Gongada Drag
O espetáculo “Gongada Drag” faz sua última edição do ano no Rio em clima natalino, reunindo nomes conhecidos da cena drag e do humor brasileiro. A apresentação conta com Suzy Brasil, Frimes, Rodrigo Apresentador, Chanel, Joselito The Clown, Junior Chicó e tem comando de Bruno Motta. O show mistura comédia, cultura drag e números inéditos, inspirado no formato “roast comedy”. A edição especial de Natal do “Gongada Drag” também terá sessão extra em Bangu, com o mesmo elenco de destaque da cena drag e do humor.
Quando? Sexta-feira (5), às 20h Onde? Teatro Bangu Shopping – Rua Fonseca, 240, Bangu Shopping Quanto? A partir de R$ 45 Classificação: 18 anos.
A História de Aya
O espetáculo "A História de Aya" faz pré-estreia gratuita no Parque Glória Maria, em Santa Teresa. O monólogo, interpretado por Fernanda Dias e dirigido por Vinicius Soares, aborda temas como ancestralidade, empoderamento feminino negro e afro futuros. Aya, a personagem principal, viaja pelo tempo compartilhando saberes sobre cultura, natureza e a trajetória de mulheres negras que marcaram a história do Brasil.
Quando? Sexta-feira (28), a partir das 18h. 29 e 30/11 e 6 e 7/12, às 11h Onde? Parque Glória Maria (antigo Parque das Ruínas), Santa Teresa Quanto? Gratuito (retirada de ingresso pelo Sympla)