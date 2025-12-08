Reprodução/X Diretor celebrou a indicação

O diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho não escondeu sua alegria e surpresa após o anúncio das indicações ao Globo de Ouro 2026, que consagraram seu novo longa, "O Agente Secreto", com três nomeações históricas. O filme, ambientado no Recife dos anos 70 e estrelado por Wagner Moura, foi lembrado nas categorias de Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner Moura.

Através de suas redes sociais, Kleber Mendonça Filho compartilhou a emoção do momento, revelando que a repercussão das indicações foi imediata e avassaladora.

"Obrigado pelas mensagens todas, o celular parece árvore de Natal. Num aeroporto", brincou o diretor, mostrando-se sobrecarregado, mas feliz, com o volume de congratulações que recebeu enquanto estava em trânsito. Além disso, Kleber ficou surpreso ao saber que com três indicações, "O Agente Secreto" se tornou o filme brasileiro falado em português mais indicado na história do Globo de Ouro.

"Não sabia que as 3 indicações no Globo de Ouro são recorde brasileiro. Obrigado por me avisar e um abraço enorme pra toda a equipe inacreditável que fez O AGENTE SECRETO," escreveu o cineasta em uma postagem, celebrando o feito com a equipe que colaborou na produção.

A cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2026 acontecerá em 11 de janeiro em Los Angeles, onde a equipe de "O Agente Secreto" espera transformar essas indicações em vitórias para o Brasil.



