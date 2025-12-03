João Caldas A atriz Nicole Cordery

No último sábado, 29, ao deixar o palco do Auditório do Sesc Pinheiros, em São Paulo, onde cumpre temporada do drama Alices , Nicole Cordery não encontrou a equipe em um restaurante para celebrar mais uma semana da (bem sucedida) temporada, como de costume.

A atriz partiu para o aeroporto de Guarulhos, onde embarcou para a pequena cidade de Vigo, município espanhol há 600 km da capital Madrid, onde se destacou como a primeira brasileira a compor o júri do Festival Internacional de Cinema de Vigo, que há uma década premia produções independentes do cinema ao redor do mundo.

Cordery entrou em cena como a primeira jurada patropi após ver seu filme Algo Sobre Ilda (2023) conquistar festivais ao redor da Europa, lhe rendendo sucessivos prêmios de Melhor Atriz na Espanha em festivais em cidades como Lôstrego e Monforte de Lemos.

João Caldas Nicole Cordery em cena em "Alices"

“Participar do festival me fez perceber que a família do cinema é uma só”, diz a atriz. “Vi diversos filmes produzidos na Galícia, na Espanha, no mundo. Pensamos de forma global, as questões que nos afligem são as mesmas, as maneiras de filmar divergem, mas, no fundo, estamos contando histórias.”

Para Cordery, o que mais a tocou na experiência foi entrar em contato com estudantes de cinema e vê-los se envolvendo com suas próprias referências. “Foi lindo ver os jovens estudantes de cinema descobrindo os filmes que eu já havia assistido e pontuado em casa. Tô feliz, foi uma experiência muito rica, tô revigorada e pronta para filmar meu próximo curta”.

Antes, contudo, a atriz segue em cartaz no palco do Auditório do Sesc Pinheiros com Alices, drama de Jarbas Capusso Filho sob a direção de Joana Dória. Na montagem, a atriz divide a cena com Fábia Mirassos para discutir o feminicídio. A montagem fica em cartaz até o dia 13 de dezembro, com ingressos que custam de R$25 (meia) a R$50 (inteira).



