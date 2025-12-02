Walt Disney Studios Motion Pictures Zootopia 2





Graças a uma coelhinha otimista e uma raposa vermelha astuta — e não podemos esquecer das Bruxas de Oz — a bilheteria do final de novembro foi uma vitória necessária, tanto para os donos de cinemas quanto para os filmes de animação para toda a família.

Zootopia 2, aclamado pela crítica e pelo público, liderou as bilheterias com uma estreia quase perfeita de $158 milhões de dólares, nos primeiros cinco dias na América do Norte, e impressionantes $401,5 milhões de dólares no exterior, totalizando uma estreia mundial recorde de $559,5 milhões de dólares, segundo dados divulgados nesta segunda-feira. Isso já supera a estimativa de $556 milhões de dólares para o lançamento mundial, que já era a maior estreia mundial de todos os tempos para um filme de animação e a quarta melhor de qualquer filme de Hollywood, entre inúmeros outros recordes batidos.

Universal Pictures Wicked: Parte II





O filme Wicked: Parte II, que estreou há duas semanas, arrecadou $92 milhões de dólares, em cinco dias, elevando seu total doméstico, em 10 dias, para $269,4 milhões de dólares, aproximando-se da marca de $400 milhões de dólares, globalmente, outro marco significativo.

A estreia melhor do que o esperado de Zootopia 2 se deveu em grande parte à China, onde garantiu a maior estreia de animação de todos os tempos, com pelo menos $272 milhões de dólares, e a segunda maior estreia de todos os tempos, atrás apenas de Vingadores: Ultimato, outro grande lançamento da Disney/Marvel, que estreou com mais de $300 milhões de dólares, na China, em 2019. Além disso, é a maior estreia de um filme de Hollywood, desde maio de 2021, conquistando a maior bilheteria de um dia de sábado de todos os tempos, com $104 milhões de dólares.

Walt Disney Studios Motion Pictures Zootopia 2

É seguro presumir que a Walt Disney Animation Studios tem outro sucesso bilionário em suas mãos, considerando que o primeiro Zootopia estreou com apenas $75 milhões de dólares, chegando a mais de $1,025 bilhão de dólares, globalmente, sem ajuste pela inflação. “A incrível repercussão de Zootopia 2 reflete tanto seu apelo mundial quanto o trabalho notável de nossos cineastas e elenco. É um momento de orgulho para a Disney Animation e para todos nós da Disney, além de ser uma ótima maneira de começar a temporada de festas”, disse Alan Bergman, copresidente de entretenimento da Disney, cujo império cinematográfico, lançará Avatar: Fogo e Cinzas, de James Cameron, no próximo Natal.