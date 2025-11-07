Divulgação Espetáculo estreia curta temporada no Rio de Janeiro

O fim de semana chega ao Rio de Janeiro e, com ele, a deliciosa missão de escolher o que assistir nos palcos da Cidade Maravilhosa. A cena teatral carioca pulsa com estreias, oferecendo um cardápio completo para quem chega ou que já vive na cidade.

Dos diálogos rápidos que prometem arrancar gargalhadas em comédias inteligentes, passando pela densidade de dramas que provocam reflexão profunda, até a emoção pura que só o teatro ao vivo consegue despertar, a capital fluminense se firma como um palco de experiências intensas.

Mães, o musical



A comédia musical Mães, estreia em curta temporada no Rio de Janeiro, com uma abordagem divertida e sem nenhum tipo de romantização sobre a maternidade. Produzido por Claudia Raia, com direção de Jarbas Homem de Mello e texto de Anna Toledo. No elenco, nomes como Jéssica Ellen, Helga Nemetik, Maria Bia, Giovana Zotti dão vida a quatro amigas que compartilham os desafios da maternidade durante um chá de bebê, com uma trilha sonora que mistura pop/rock e um cenário dinâmico, a peça é a opção perfeita para se emocionar e dar boas risadas.

Quando? Sexta (7), sábado (8), às 20h e domingo (9), às 18h. Onde? Teatro das Artes - Shopping da Gávea, 2º andar. - R. Marquês de São Vicente, 52 - Lj 264/Gávea. Quanto? A partir de R$ 25.

Os Tambores Mágicos de Ibeji e a Tábua de Esmeralda

Nesta sexta-feira (8), às 19h, a Graco Cia de Atores sobe ao palco do Teatro Firjan SESI Jacarépaguá, com o espetáculo "Os Tambores Mágicos de Ibeji e a Tábua de Esmeralda", dentro da Mostra de Teatro Adulto. Inspirada nos Itans, relatos míticos da tradição iorubá, a montagem estabelece um diálogo entre os Ibejis, orixás gêmeos das crianças da alegria, e outras divindades como Xangô, Nanã, Iku, e Exu, o mensageiro.



Com duração de 70 minutos e classificação livre, o espetáculo propõe uma experiência sensível e simbólica, conectando mitologia, espiritualidade e arte cênica.

Quando? Sexta (8). Horário: 19h; Onde? Teatro Firjan SESI Jacarepaguá - Rua Cândido Benício, 2671, Jacarepaguá. Quanto? Entrada Gratuita.

O Princípio do Mundo

Em comemoração ao Mês da Consciência Negra, Elisa Lucinda apresenta o espetáculo inédito O Princípio do Mundo, no Teatro Teatro I💙PRIO, no Jockey Club. A estreia acontece nesta sexta-feira (7), e a temporada segue até o dia 30, com sessões às sextas e sábados às 20h, e domingos às 19h.



Com dramaturgia assinada por Elisa Lucinda e Geovana Pires, que também dirige o espetáculo, a peça propõe uma jornada poética e ancestral, partindo da ideia de que a primeira criatura humana foi feita por uma mulher preta.

Quando: De sexta (7), até sábado (30). Horários: sextas e sábados às 20h, domingos às 19h. Onde? Teatro I💙PRIO - Avenida Bartolomeu Mitre, 1110B - Leblon. Quanto? R$ 110 (inteira) / R$ 50 (meia-entrada).

Raphael Ghanen

O humorista Raphaem Ghanen volta ao Rio de Janeiro com o espetáculo "Se é que você me entende". A apresentação acontece no domingo (9), às 21h, no Qualistage, na Barra da Tijuca. O humorista aposta em um estilo leve, espontâneo e repleto de situações com as quais o público se identifica.

Quando? 9 de novembro. Onde? Qualistage - Av. Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca. Horário: 21h. Quanto? A partir de R$ 60



Comédia "TOC TOC"

A comédia "TOC TOC" fica até Janeiro no Teatro dos 4, no Shopping da Gávea. A peça, escira pelo francês Laurent Baffie e dirigida por Alexandre Reinecke, fica em cartaz até o dia 18 de Janeiro de 2026. Na trama, seis pacientes com diferentes Transtornos Obsessivos Compulsivos, se encontram na sala de espera de um médico atrasado.

A convivência entre eles gera situações hilárias e inesperadas, com reflexões sobre saúde mental e convivência. O elenco tem Cláudia Ohana, Daniel Dantas e André Gonçalves.

Quando? de 31 de outubro a 18 de Janeiro de 2026. Horário: S extas e sábados às 20h, domingos às 19h. Onde? T eatro dos 4 - Shopping da Gávea - Rua Marquês de São Vicente 52, Gávea - Rio de Janeiro. Quanto? R$ 140 (inteira)



