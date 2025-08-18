Montagem/ Divulgação Letícia Spiller substitui Heloísa Périssé em peça

Coube a Letícia Spiller substituir Heloísa Périssé, atualmente no ar na novela Êta Mundo Melhor, nas novas temporadas de Avesso do Avesso, comédia co-estrelada por Marcelo Serrado e com textos assinados por Aloísio de Abreu, Cláudia Tajes, Gustavo Pinheiro, Regina Antonini e Tati Bernardi sob a costura e direção de Marcelo Saback.



A montagem, que rodou por capitais do Brasil no primeiro semestre, voltou à estrada com apresentações em Fortaleza (CE) e Goiânia (GO) e, a partir de 24 de agosto, segue para Manaus (AM), no palco do Teatro Amazonas. A peça chega ainda a Jacareí (SP), em 29 de agosto, no Teatro Municipal Ariano Suassuna, e, em 30 de agosto, chega a Barueri, na Grande São Paulo, no palco do Teatro Complexo Cultural Praça das Artes.



Em Avesso do Avesso, Spiller e Serrado dão vida a diferentes casais em uma sucessão de histórias matrimoniais que visam analisar os momentos de crise de cada relação. A montagem enfileira causos e esquetes sobre as novas e cada vez mais diferentes formas de se relacionar.



A montagem marca o retorno de Spiller à cena após seis anos. Sua última incursão nos palcos foi o musical Zorro - Nasce uma Lenda(2019), ao lado de Marcos Mion e Bruno Fagundes sob a direção de Ulysses Cruz e com canções do grupo cigano francês Gipsy Kings.



