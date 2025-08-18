A Revista americana Billboard, especializada em música, elegeu nesta segunda-feira (18), os 20 melhores filmes de shows de todos os tempos. Para a lista, a publicação explicou que escolheu produções que priorizam a narrativa e não a perfomance.
Para compor a poderosa lista, o veículo relembrou produções como "Don't Look Black", sobre Bob Dylan, de 1965, "Get Back", sobre os Beatles, de Peter Jackson, e o lançamento da versão remasterizada de "Pink Floyd at Pompeii", que captura a banda de rock em 1972.
"Como um filme de show, que captura uma performance de show ao vivo, em vez de tentar contar uma história maior - inclui algumas filmagens de estúdio, bem como cenas de mosaicos romanos, para enquadrar a performance. Mas o filme se concentra em quatro pessoas tocando música, ao vivo, em um cenário estranho e maravilhoso ", acrescentam.
A lista divulgada pela Billboard contém: "O Último Concerto de Rock", do The Band", seguido por: "Stop Making Sense", do Talking Heads, "Monterey Pop", "The T.A.M.I Show", "Shine a Light", dos Rolling Stones, "Homecoming", de Beyoncé, "Springsteen on Broadway", "Sign 'O' the Times, de Prince, "Woodstock", "Year Of The House", "Pink Floyd at Pompeii", "Amazing Grace", "Summer Of Soul", "Taylor Swift The Eras Tour", "The Song Remains The Same", "MTV Unplugged in New York", "Whatstax", "Awesome, I F****' Shot That", "AC/DC: Let There Be Rock" e "Shut Up and Play The Hits".