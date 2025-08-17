Caio Gallucci A atriz Sophia Abrahão em Uma Semana, Nada Mais

Quando subir ao palco do Teatro UOL, em São Paulo, no dia 06 de setembro, para estrelar a comédia francesa Uma Semana, Nada Mais, Sophia Abrahão encerrará um hiato de 12 anos de ausência nos palcos desde que compôs o elenco do musical Tudo por um Popstar, baseado no livro homônimo de Thalita Rebouças, e montado em 2013.



Atendendo a um convite dos produtores Priscilla Squeff e Leandro Luna, Abrahão vai co-estrelar a montagem ao lado de Luna e de Beto Schultz sob a direção de João Fonseca. O espetáculo narra a história de Pablo e Sofia, que, morando juntos há poucos meses, enxergam o relacionamento de forma distinta. Ela vivendo um sonho, ele pronto para dar um fim à relação.

Caio Gallucci Leandro Luna, Sophia Abrahão e Beto Schultz



Sem coragem de se separar, Pablo (Luna) convida o amigo Martin (Schultz) para dividir a casa com o casal com o intuito de fazer com que Sofia (Abrahão) desista do relacionamento. O plano, entretanto, tem um prazo para ser cumprido: uma semana.



Escrita pelo ator e dramaturgo francês Clément Michel, Uma Semana, Nada Mais conta com tradução assinada por Priscilla Squeff e cumpre temporada até o dia 26 de outubro no Teatro UOL, dentro do Shopping Pátio Higienópolis, região central.

As sessões acontecem aos sábados e domingos, sempre às 18h. Os ingressos custam de R$50 (meia) a R$100 (inteira).



