Atriz e cantora encanta aos 17 anos





Ágatha Félix, que participou de produções como O Sétimo Guardião & A Força Do Querer na TV Globo, aos 17 anos, vem conquistando o coração dos ouvintes com suas músicas. Mas para ela, isso é apenas o começo de uma jornada como cantora e atriz. Com um sorriso no rosto e os olhos cheios de determinação, Ágatha compartilha seus sonhos artísticos para o futuro.

“Eu sempre sonhei alto”, diz Ágatha, que completa: “O futuro me reserva muitas oportunidades para explorar meu potencial como artista. Quero continuar crescendo musicalmente, experimentando novos gêneros e colaborando com mentes criativas que me desafiem. Além disso, como atriz, quero mergulhar em papéis que me permitam explorar minhas habilidades”.

Para Ágatha, que se prepara para lançar seu primeiro EP, “fim da minha festa”, o caminho não é apenas sobre alcançar metas, mas também sobre o processo de crescimento pessoal e artístico. “Quero usar minha voz e minha arte para transmitir mensagens de autoestima e conectar com as pessoas através da música e do teatro, tocando suas vidas de maneira positiva”, continua ela.

Enquanto segue sua jornada com um olhar focado no futuro e um coração cheio de determinação, ela está pronta para conquistar novos desafios e inspirar jovens a perseguirem seus próprios sonhos artísticos.