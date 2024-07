Divulgação Estrela mirim brasileira viajou até a Coreia do Sul





Conhecida por seus trabalhos na internet, Sophia Eldo é um fenômeno no YouTube e nas redes sociais, com mais de 2 milhões de seguidores. Mas, por trás desse talento mirim, há também uma grande fã do universo K-pop e, durante sua viagem à Coreia do Sul, a pequena de 8 anos conheceu seu grande k-idol, Cha Eun-woo. Aos 27 anos, o artista é conhecido por ser integrante do grupo ASTRO e também por atuar em doramas — as "novelas" sul-coreanas que têm feito sucesso mundo afora, principalmente no Brasil.

"Que momento! Nunca vou esquecer esse abraço. Foi rápido, mas foi a realização de um sonho. Só de lembrar, eu choro de alegria!", diz Sophia, que conseguiu chegar pertinho do famoso enquanto assistia a um show dele em Seul e pôde dar um abraço no rapaz grudadinha no palco.

Mas a viagem para o país asiático não para por aí. A imersão cultural por lá ainda conta com aulas e workshops para um novo projeto. "O que eu posso dizer é que vem coisa muito, muito bacana pela frente. Estou aproveitando cada minuto por aqui", finaliza.

Natural de Fortaleza, no Ceará, Sophia integra o meio artístico desde os seus 7 meses de vida. Hoje em dia, ela coleciona mais de 20 títulos em 4 países. Liderado pelo diretor e criador visionário, Professor Marcelino Câmara, que também atua como coach artístico pessoal de Sophia, "O Quarto de Sofia" é um programa educacional de destaque e um dos grandes trabalhos da brasileira, oferecendo conteúdo em que os pais podem confiar, garantindo uma experiência de visualização saudável para seus filhos. Duas temporadas já foram exibidas, com grande expectativa para a terceira temporada, que promete ser ainda mais cativante para seus jovens seguidores.

Para acompanhar novidades e o dia a dia de Sophia, siga seu perfil no Instagram: @sophiaeldoreal.