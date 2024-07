Divulgação Paolla Santana mudou o visual





A Dra. Barbara Aguiar, especializada em tratamentos estéticos avançados contra estrias, atendeu Paolla Santana, esposa do influenciador Gui Polêmico, para o tratamento de estrias pós-parto. Em duas sessões dedicadas, a doutora utilizou um método inovador que combina agulhas, cosméticos e suplementos para regenerar por completo a pele da paciente.

Leia também Ana Maria Braga surpreende Patrícia Poeta em aniversário de dois anos no 'Encontro'





O tratamento abrangeu uma gama completa de regiões, incluindo flancos, barriga, glúteos, coxas, parte interna das coxas e posterior dos joelhos. Cada sessão foi meticulosamente planejada para oferecer resultados eficazes e definitivos, com um investimento de R$ 9.625,00 por sessão em todas as áreas tratadas.



O método exclusivo da Dra. Barbara Aguiar destaca-se pela combinação de técnicas avançadas, incluindo o uso de agulhas para estimular a regeneração da pele, cosméticos especializados para nutrição e revitalização, e suplementos que complementam o processo de recuperação e manutenção da saúde da pele.



Paolla Santana, acompanhada pela própria Dra Barbara Aguiar, experimentou não apenas a eficácia dos tratamentos, mas também o cuidado e a atenção personalizada, que são marcas registradas da especialista.

Divulgação Paolla Santana mudou o visual





Com uma clientela que inclui diversas personalidades do meio artístico e social, a Barbara Aguiar reforça seu compromisso com a excelência e a inovação na estética. Seu método exclusivo continua a ser uma escolha preferencial para aqueles que buscam resultados visíveis e uma abordagem integrada para cuidados com a pele.