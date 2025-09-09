Reprodução/Divulgação Stephano Strand brilha em Trancoso com o drama "Deixe-me Viver"

Trancoso, famoso por suas praias e pelo charme histórico do Quadrado, será o cenário do novo longa nacional "Deixe-me Viver", que começa a ser filmado nesta quarta-feira (10). Entre os nomes de destaque do elenco, Stephano Strand ganha atenção especial por sua participação em um drama que promete emocionar o público.

O início das gravações foi marcado por um evento especial nesta segunda-feira (8), que reuniu parte do elenco, autoridades locais e a imprensa. O prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, e o vice Paulinho Toa Toa ressaltaram a importância da produção para a visibilidade cultural e turística da região.

Stephano Strand, reconhecido por sua versatilidade em diferentes papéis na televisão e no teatro, interpreta um personagem-chave na trama, que lida com escolhas difíceis e intensas relações familiares. Ao lado de Humberto Martins, Mônica Carvalho e Cat Dantas , ele ajuda a dar vida a um filme que mistura sensibilidade, espiritualidade e reflexão sobre temas universais como o direito de escolha, o valor do tempo e os vínculos familiares.

O longa acompanha Júlia, uma jovem com câncer terminal, que deseja viver seus últimos dias fora do hospital. Sua mãe, Andrea (Mônica Carvalho), enfrenta obstáculos legais e emocionais para realizar o desejo da filha, lidando com o ex-marido, a Justiça e a repercussão pública. Stephano Strand aparece em momentos que reforçam a intensidade dramática da história, com cenas que exploram emoções profundas e dilemas complexos.

Mônica Carvalho, que também assina a produção em parceria com a Yva Filmes, WN Produções e a americana Carolina Brasil da Krystal Films, falou sobre a escolha de Trancoso como cenário: “A ideia do filme surgiu em um momento de conexão com a natureza. Quis falar sobre a dor da perda, a maternidade e o tempo que passamos com quem amamos.”

Com apenas 19 anos, Stephano Strand encara o maior desafio de sua carreira: atuar em um filme brasileiro. O jovem, que mora há um ano em Los Angeles, está estudando Jornalismo e Artes Cênicas na Loyola Marymount University.

Filho de uma família que valoriza a arte e a fé, Stephano teve sua oportunidade de ouro quando sua mãe cruzou com a atriz e produtora Mônica Carvalho em uma igreja.

“Ela mencionou que estava procurando alguém com o meu perfil, e eu senti que era o momento certo”, relembra.

Depois de gravar um vídeo para a audição, o ator conquistou o papel de Miguel, personagem que enfrenta medos e bloqueios emocionais enquanto aprende a se abrir para o amor.

Um personagem de múltiplas camadas

Miguel é descrito por Stephano como alguém espontâneo e carismático, mas que guarda emoções profundas e traumas do passado.

“Ele não se mostra vulnerável facilmente, mas quando se abre, é genuíno. Isso me encantou no personagem”, explica.

A história de Miguel se entrelaça à trama central do filme, que acompanha Júlia, uma jovem com câncer terminal, e sua mãe Andrea, interpretada por Mônica Carvalho, em uma luta emocional e legal para permitir que a filha viva seus últimos dias com liberdade.

Desafios da primeira atuação em português

Para Stephano, interpretar Miguel exigiu esforço extra: “ Estudei em escola britânica e morei nos EUA. Sempre misturei inglês e português, então precisei de aulas para me sentir confortável com o idioma e captar o que cada cena exigia emocionalmente” , conta.

O ator precisou se concentrar em não apenas falar corretamente, mas em incorporar a essência do personagem em todas as cenas, lidando ainda com sutilezas do sotaque baiano.

Conexão com a co-protagonista

A química com Cat Dantas, que interpreta Júlia, também foi fundamental. Stephano descreve a atriz como acolhedora e espontânea, e conta que passavam horas juntos antes das gravações para se conhecerem melhor.

“Isso ajudou a tornar nossas cenas mais reais e emocionantes”, comenta.

Amor, espiritualidade e reflexão

Segundo Stephano, o que mais o marcou durante as filmagens foi a maneira como o longa trata amor e espiritualidade como elementos entrelaçados.

“O filme mostra como lidar com a perda de alguém que você ama. É uma história profunda e muito necessária, que toca não só os atores, mas todos que assistirem”, afirma.