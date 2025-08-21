Divulgação/@ingressoskids Labubu ganha espetáculo de teatro em São Paulo

Depois de conquistar milhões de fãs nas redes sociais e no mercado de colecionáveis, o personagem Labubu, da marca asiática Pop Mart, estreia nos palcos paulistanos.

Criado pelo artista Kasing Lung, o monstrinho de aparência divertida e traços marcantes será o protagonista do espetáculo Labubu no Teatro Bibi Ferreira, no dia 30 de agosto, às 15h.

A produção leva o público a uma jornada fantástica em que Labubu e seus amigos precisam proteger o próprio reino de uma ameaça misteriosa.

Entre músicas, humor e cenas repletas de fantasia, a peça aposta em temas universais como amizade, coragem e união, transmitindo mensagens que dialogam com crianças e adultos.

Voltado para toda a família, o espetáculo promete transportar a plateia para um universo colorido e envolvente, no qual diversão e emoção se encontram em doses equilibradas.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, com valores de R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada) e R$ 70 (antecipado).

Labubu

Criado pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, Labubu integra a coleção “The Monsters”, que tem como referência mitos e lendas nórdicas. O personagem chama atenção por seu visual inusitado, orelhas afiadas, olhos expressivos e um sorriso marcado por nove dentes.

A projeção internacional veio com a parceria firmada com a Pop Mart, responsável por transformar a criatura em um ícone global entre fãs de designer toys e colecionadores.



