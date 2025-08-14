Reprodução/Instagarm Luciana Gimenez

Luciana Gimenez não passou despercebida pelos seguidores na noite da última quarta-feira (14). A apresentadora surgiu empolgada em uma publicação os Stories de seu Instagram, em que aparece fazendo segurando dois bonecos Labubu - marca de brinquedos de pelúcia criada pelo designer de Hong Kong Kasing Lung, contra os seios.



Então, ela brinca: "Qual Labubu você prefere? A enquete está lançada."

Recentemente, Luciana foi a convidada do Sensacional , atração comandada por Daniela Albuquerque. Na ocasião, ela contou qual foi o seu maior arrependimento na sua vida profissional e disse que teria feito tudo diferente.

Antes de ser apresentadora, Luciana também foi modelo. Devido ao seu grande sucesso também no Brasil, ela foi convidada para integrar o elenco do The View , um dos maiores sucessos da ABC e o talk show diurno mais assistido pelos norte-americanos. No entanto, ela declinou o convite.

"Tenho esse arrependimento. Teria sido uma nova experiência… a ABC, maior emissora do mundo, e é um programa que está no ar até hoje" , lamentou.

Reprodução: Instagram/@lucianagimenez Luciana Gimenez





Brinquedo que virou febre

Lançado originalmente em 2023 como parte de uma colaboração entre a Pop Mart e a Vans, o boneco fazia parte de caixas surpresa ( blind boxes ), vendidas pelo preço de varejo de US$ 85 (R$460 na cotação atual). Desde então, seu valor de revenda subiu mais de 125 vezes.

A Pop Mart, empresa chinesa que detém a licença dos personagens criados pelo artista de Hong Kong Kasing Lung, costuma comercializar Labubus por valores entre US$ 20 (R$108) e US$ 40 (R$215) em blind boxes , em que o consumidor descobre qual boneco adquiriu apenas ao abrir a embalagem.