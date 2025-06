Reprodução: Instagram/@rinconsapiência Rincon Sapiência

Rincon Sapiência se juntou a FBC e Rael para uma apresentação no João Rock 2025. No último sábado (14), o rapper performou o repertório em conjunto com os dois artistas e levou o público a loucura.

Em entrevista ao iG Gente, o artista reconheceu a importância de cantar com os colegas. " Dividir o palco com Rael e o FBC foi incrível, são aristas que eu me reconheço muito, porque fazem o trabalho deles com a personalidade deles, independente do mercado e tudo " , aclamou o astro .

Foto: Guilherme Machado Festival João Rock 2025

" São artistas que se expressam com a sua verdade, eu me conecto muito com isso . O que fizemos aqui no palco foi celebrar essa evolução que todos nós tivemos na carreira ", acrescentou ele.

Ao falar de FBC , Sapiência enalteceu o mineiro: " Ele é um artista muito visceral, muito intenso. Eu gosto de estar com gente com personalidade artística ". Rincon ainda ressaltou a experiência de levar o seu som para a plateia:

" Ele [o festival] comporta pessoas que gostam de música. Acredito que a melhor experiência é quando o artista está de encontro com público e é oque o João Rock proporciona", destacou. " [Estar no palco] é quando a gente celebra todo o trabalho feito que a gente faz no estúdio ", concluiu.