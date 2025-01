Mavi Faria Descubra quando o filme ‘Ainda Estou Aqui’ estará disponível em streaming

O Centro Cultural São Paulo (CCSP) anunciou que exibirá o filme "Ainda Estou Aqui" em uma sessão ao ar livre no dia 25 de janeiro, aniversário de 471 anos de São Paulo. O evento, promovido pela Spcine e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, acontecerá às 19h30 no jardim suspenso do CCSP.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, a história se passa durante a ditadura militar no Brasil, na década de 1970, e mostra a luta da família Paiva contra os desafios impostos pelo regime. O elenco conta com Selton Mello e Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro por sua atuação no longa como Eunice Paiva.

O evento ainda não divulgou detalhes sobre a retirada de ingressos.

No último final de semana, "Ainda Estou Aqui" foi premiado como melhor filme internacional no Festival de Cinema de Palm Springs. “Transmite o horror da ditadura a partir da perspectiva íntima de uma mãe que defende não apenas a família, mas a dignidade. Evocando a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, Walter Salles captura um momento crítico da história com detalhes convincentes”, destacaram os jurados do festival.

É esperado que o filme concorra ao Oscar de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa, além de uma possível indicação para Fernanda Torres como Melhor Atriz. Os indicados ao Oscar 2025 serão anunciados no dia 23 de janeiro.