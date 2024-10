Reprodução: Instagram A versão musical de "Uma Babá Quase Perfeita" é uma das 5 peças disponíveis para assistir

O primeiro final de semana de outubro começa nesta sexta (05) e e o IG Gente preparou uma seleção especial de atividades para você aproveitar o seu lazer. Confira 5 peças de teatro para assistir e se encantar:



Uma Baba Quase Perfeita

Baseada no filme de 1993 estrelado por Robin Williams, a peça "Uma Baba Quase Perfeita - O Musical" estreou no dia 3 de outubro, no Rio de Janeiro. A história mostra Euphegenia Doubtfire, um pai de família disfarçado de babá e que deseja se reaproximar dos filhos após o término do relacionamento com a esposa.

O disfarce de cuidadora funciona e o protagonista, intepretado por Eduardo Sterblitch nos palcos, consegue se tornar babá das crianças. A obra é conhecida pelo longa-metragem americano e agora ganha uma versão brasileira.

Onde assistir: Teatro Multiplan (RJ): entre os dias 03 de outubro e 24 de novembro; Teatro Liberdade (SP): entre os dias 12 de março e 11 de maio. Para comprar os ingressos, clique neste link . Preços vão de R$ 19,80 a R$ 380.









A Cor Púrpura - O Musical

A peça é uma adaptação do livro de mesmo nome da autora Alice Walker. A trama aborda a vida de Celie, uma mulher negra que sofreu abusos do padrasto e do marido, durante a primeira metade do século XX.

A história da protagonista faz críticas sobre violência contra a mulher e racismo. Situado no sul dos Estados Unidos, a trilha sonora conta com influências de jazz, gospel e blues. Em 2023, uma adaptação para os cinemas também foi realizada.

Onde assistir: Teatro Liberdade (SP): entre os dias 26 de setembro a 20 de outubro. Para comprar os ingressos, clique neste link . Preços vão de R$ 19,80 a R$ 240 (em São Paulo). Caso queira assistir ao musical em Belém, Curitiba e Brasília, clique aqui para acessar os preços e os teatros onde a peça irá acontecer.





Hairspray

O icônico musical ganhou uma roupagem brasileira. Hairspray é centralizado em Tracy Turnblad, uma jovem que sonha em participar do programa de dança "The Corny Collins Show". Ambientada na década de 1960, a obra acontece na cidade de Baltimore (EUA) e é estrelada por Vânia Canto e Tiago Abravanel.

Onde assistir: Teatro Renault (SP): entre os dias 05 de setembro a 03 de novembro. Para comprar os ingressos, clique neste link . Preços vão de R$ 19,80 a R$ 350.





O Livro dos Prazeres

Baseada no romance "Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres

Romance" de Clarice Lispector, a peça teatral aborda início do relacionamento amoroso entre Loreley, uma professora e Ulisses, um professor de filosofia. Toda a dinâmica entre os personagens servem como formas de discutir temas como autodescoberta, aprendizagem e liberdade.



Onde assistir: Teatro Ruth Escobar (SP): entre os dias 02 de outubro a 31 de outubro. Para comprar os ingressos, clique neste link . Preços vão de R$ 40 a R$ 80.







Shakespare Apaixonado

A trama é centralizada em William Shakespare (Rodrigo Simas), um homem que enfrenta bloqueios criativos até que encontra a aristocrada Viola de Lesseps (Carla Salle). A jovem se torna sua musa e fonte para toda a produção do artista. Lady Viola, por sua vez, também deseja atuar

No entanto, por ser mulher, ela é proibida. Então, a bela tem a ideia de usar roupas masculinas para se juntar ao amado e participar dos ensaios. Além dos dois personagens, a atriz Ana Lúcia Torre vive a monarca Rainha Elizabeth I.

Onde assistir: Teatro Santander - Av. Juscelino Kubtscheck, 2041 (SP): entre os dias 02 de agosto a 13 de outubro. Para comprar os ingressos, clique neste link . Preços vão de R$ 19,80 a R$ 290.















Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .