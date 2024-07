Mayra Dugaich Fernanda Bande vai comandar programa de culinária inédito

Na última segunda-feira (15), a confeiteira e modelo Fernanda Bande , que participou do BBB24, afirmou que irá comandar um novo programa na TV.

Durante entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, ela disse que irá ganhar uma atração de confeitaria. Os detalhes como data de estreia e emissora não foram revelados.

Após sair do reality, Nanda e Pitel foram contratadas pelo Multishow para apresentar o talk show Na Cama – Com Pitel & Nanda.

O programa contou com 10 episódios, onde a dupla recebeu convidados especiais.

“Claro que a gente ainda se fala, sim, por quê? Você quer ver meu telefone?”, provocou. “A vida acontece para todo mundo. […] Ela veio morar no Rio e a gente tem vidas completamente diferentes, é só isso. Mas a gente se fala”, respondeu sobre os boatos de afastamento da duas.

“São muitos trabalhos, um atrás do outro e o tempo pouquinho que eu tenho, eu me dedico à família, me dedico às crianças”, finalizou.

Na última terça-feira (16), vale destacar que após a entrevista ser exibida, Blogueirinha comentou que se sentiu humilhada com as respostas de Fernanda.

“Queria dizer para vocês que eu estou bem. Ontem, eu fiz o programa De Frente Com a Blogueirinha com a Fernanda Bande, que era uma pessoa que eu gostava muito até então, mas ela se mostrou uma pessoa completamente desnecessária e mal-educada ”, afirmou.

“Você já deveria saber como tratar uma pessoa. Você não está no seu programa. Até porque, meu amor, vamos ser sinceros, o seu programa só teve uma temporada ”, desabafou.

Nas redes sociais, Fernanda comentou sobre o ocorrido. “Bem me disseram que os humilhados seriam exaltados… Agora, pode parar de chorar, Blogueirinha”, disse.

“Hoje eu consigo entender Ana Maria por ter tratado [a ex-BBB] do jeito que ela tratou. Consigo entender a Xuxa por não ter ido com a cara dela logo de cara sem nem mesmo conhecer.”, disparou.

Vale lembrar que após a entrevista no programa Mais Você, Ana Maria Braga alegou que a ex-participante do BBB 24 havia sido desagradável com a apresentadora. “Tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí que você passou longe deles” , escreveu no X, antigo Twitter.

Já Xuxa, criticou Fernanda por falas sobre a maternidade dentro do BBB.

