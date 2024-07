Reprodução/Netflix Netflix divulga vídeo de bastidores da quinta temporada de Stranger Things

Para matar a saudade dos amigos de Hawkins e deixar os fãs de coração quentinho, a Netflix divulgou nesta segunda-feira (15) um vídeo com trechos dos bastidores das gravações da quinta temporada de Stranger Things.

No clipe de dois minutos, é confirmado o retorno de nomes consagrados do elenco, além de alguns nomes novos, como os atores mirins Nell Fisher, de Bookworm e A Morte do Demônio: a ascensão, e Jake Connelly, de Between the Silence, e Alex Breaux, de Olhos que Condenam, e até Linda Hamilton, a Sarah Connor de O Exterminador do Futuro.

Reprodução/Netflix Mike, Lucas, Will e Dustin estão de volta para a última temporada

Com trechos narrados por diferentes atores do elenco, Millie Bobby Brown (Eleven/Onze) aparece dirigindo, enquanto diz que a série começou quando ela estava com 10 anos de idade, e Caleb McLaughlin (Lucas) celebra o retorno dos quarteto principal e diz que já estão na metade das filmagens - que foram atrasadas devido à pandemia e a greve de atores e roteiristas de Hollywood.

O ator Jamie Campbell Bower, que deu vida ao vilão Vecna na quarta temporada, e retorna para a última, disse que a nova temporada será “definitivamente maior”, em comparação com a aterior, que teve episódios com mais de uma hora de duração - sendo o último com 2 horas e 30 minutos. Em declaração recente, Maya Hawke, que vive Robin, disse que os episódios serão como “oito filmes”.