Matthew Chauncey, criador de “What If…?”, série animada do Universo Cinematográfico da Marvel no Disney+, foi escolhido para assumir a terceira temporada de X-Men ‘97, que reviveu o antigo desenho animado da década de 1990. As informações são do Daedline.

Ele substituirá o roteirista Beau DeMayo, que escreveu as duas primeiras temporadas do revival, mas foi demitido da Marvel no início deste ano.

Chauncey trabalhará ao lado de Jake Castorena, diretor de X-Men ‘97 desde a primeira temporada. Larry Houston e Eric e Julia Lewald, produtores executivos da produção original “X-Men: The Animated Series”, continuam como produtores. A segunda temporada da série já está em produção e a terceira está em fases iniciais de desenvolvimento.

X-Men ‘97 se passa após o final da quinta temporada da série original, exibida entre os anos de 1992 e 1997, e mostra as aventuras de Ciclope, Woverine, Gambit, Tempestade, Jean Grey, Jubileu, Morfo e outros mutantes. Um dos episódios da nova temporada acendeu a esperança nos fãs de um retorno da clássica série do Homem-Aranha, que, apesar do sucesso, foi cancelada após cinco temporadas.