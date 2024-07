Reprodução/Netflix Maya Hawke estreou em Stranger Things na terceira temporada da série e se tornou uma das personagens mais queridas pelo público

Maya Hawke, que se juntou ao elenco de Stranger Things na terceira temporada da série de sucesso da Netflix, deu alguns detalhes sobre o tempo de duração dos episódios da quinta e - até onde se sabe - última temporada.

Em entrevista ao podcast Podcrushed de Penn Badgley, a atriz de anos revelou que cada episódio da próxima temporada será “como um filme”, levando cerca de um ano para filmar tudo, e que os criadores e roteiristas da série, Matt e Ross Duffer, são “muito intensos” em sua criação.

"Nossos showrunners, Matt e Ross, assumem muita responsabilidade", disse a atriz. "Eles são muito intensos sobre a qualidade da escrita contínua. Leva muito tempo para escrever cada temporada e leva muito tempo para filmá-las. Estamos basicamente fazendo oito filmes, os episódios são muito longos."

Leia também Patrícia Poeta faz balanço da carreira após 2 anos no ‘Encontro’

Ela ainda disse que a demora para a estreia da nova temporada se deve aos grandes atrasos causados pela pandemia e, posteriormente, pela greve de atores e roteiristas em Hollywood, que começou no mesmo momento em que a produção da série estava em seu início.





É mesmo o final de Strager Things?

Em entrevista ao The Guardian, os criadores da série, Matt e Ross Duffer, afirmaram que a quinta temporada será “o maior evento em termos de escala” e que “tem sido muito divertido, porque todos estão juntos novamente em Hawkings, interagindo como faziam na primeira temporada”.

Eles deixam em aberto a possibilidade de novas temporadas no futuro, porém, sem a presença dos icônicos personagens. "Sim, pode haver spin-offs, mas as histórias de Eleven, Dustin, Lucas e Hopper, terminam aqui. É isso."



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp