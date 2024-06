Mayra Dugaich Gravações da cinebiografia ‘Michael’ foram finalizadas

As primeiras imagens do filme biográfico de Michael Jackson foram reveladas com a exibição de um clipe de cinco minutos durante a apresentação da Universal no CineEurope, em Barcelona.

O produtor do filme, Grahan King, apresentou o trecho que se concentrava na produção do vídeo de Thriller, de 1982, que revolucionou a forma como os clipes musicais eram produzidos. Grahan informou que a produção do filme foi finalmente encerrada, após 7 anos. Segundo o Deadline, o vídeo apresentado “surpreendeu o público positivamente”.

No filme, Michael Jackson é interpretado por Jaafar Jackson, de 27 anos, sobrinho do astro, que também é cantor. Jaafar é filho de Jermaine Jackson, de 69 anos, irmão mais velho de Michael, que teria 65 anos se estivesse vivo.

Reprodução/Instagram Jaafar Jackson como Michael Jackson

Antoine Fuqua, diretor de “Michael”, está trabalhando na pós-produção do longa, que tem seu lançamento previsto para 18 de abril de 2025, somente nos cinemas.

Assista ao clipe Thriller em 4K: