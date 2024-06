Dakota Fanning é conhecida por manter amizades duradouras com os colegas de elenco. Por exemplo com Tom Cruise , com quem trabalhou em 'Guerra dos Mundos' no ano seguinte, estabeleceu uma tradição especial em seus aniversários.

A atriz, que interpretou a filha de Cruise no filme de ficção científica, tinha 11 anos durante as filmagens da obra dirigida por Steven Spielberg. Nessa ocasião, Tom presenteou Dakota com um celular que era bastante desejado na época.

No entanto, o presente foi apenas o começo, pois os dois descobriram que compartilhavam uma paixão por sapatos. "Desde aquele aniversário, ele sempre me manda sapatos", revelou Dakota, agora com 30 anos, durante sua participação no The Kelly Clarkson Show.

"Eu tinha 11 anos quando trabalhamos em 'Guerra dos Mundos', e ele me deu meu primeiro celular naquele aniversário. Era um Motorola Razr", recordou ela. "Eu queria muito um Razr e devo ter falado bastante sobre isso, porque foi exatamente o que ele me deu", comentou, rindo.

Dakota então falou sobre a tradição que se seguiu. "Depois do celular, ele passou a me mandar sapatos todo ano. Eu adorava sapatos desde pequena e comecei a usar calçados adultos muito pequenos durante a turnê de imprensa de 'Guerra dos Mundos', então fiquei muito animada. Desde aquele aniversário, ele sempre me envia sapatos", confessou.