Reprodução "Rivais" estreou na última semana e tem gerado ótimas impressões do público e da crítica

Que Zendaya era uma grande atriz ninguém duvidava. A vencedora do Emmy de ' Melhor Atriz em Série Dramática ' por dois anos vem, cada vez mais, mostrando seu talento nas telonas, conquistando uma legião de fãs. E no dia 26 de abril de 2024, ela mostrou à que veio novamente, com a estreia de "Rivais", filme dirigido por Luca Guadagnino, e protagonizado por Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor.



Além da atuação da vencedora do Emmy, o filme conta com uma história envolvente que ganhou grande repercussão na internet devido a um fato: o trisal formado pelos protagonistas. Pensando nisso, o iG Gente separou cinco filmes com histórias de trisais que vão te deixar fascinado.

Vejas nas imagens a seguir os filmes





"Rivais" se aprofunda no mundo do tênis e nas relações pessoais e profissionais entre os protagonistas. A história gira em torno de Tashi (Zendaya), uma ex-tenista prodígio que se tornou treinadora. Determinada e sem medo de enfrentar desafios, Tashi usa suas habilidades para transformar a carreira de seu marido, Art (Mike Faist), de um jogador medíocre para um campeão. No entanto, quando Art enfrenta uma sequência de derrotas, Tashi toma uma decisão arriscada e o inscreve em um torneio Challenger, o nível mais baixo do circuito profissional.

Esse torneio se revela palco de um drama intenso quando Art tem de competir contra Patrick (Josh O'Connor), que não só é seu antigo melhor amigo, como também ex-namorado de Tashi. Patrick, que já foi um talento promissor, agora enfrenta a queda de sua carreira. O reencontro dos três personagens no torneio reacende antigas rivalidades e paixões, levando a uma tensão palpável, tanto dentro quanto fora da quadra. Essa dinâmica complexa promete mudar o rumo da vida e da carreira de cada um dos envolvidos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp