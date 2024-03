Divulgação O Lollapalooza 2024 acontece no Autódromo de Interlagos em São Paulo

O Lollapalooza 2024 acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março. Com artistas estreando no festival e carinhas já conhecidas pelo público do evento, o line-up da 11ª edição conta com cantores dos mais variados gêneros musicais.



No primeiro dia de shows, sexta-feira (22), o rock será o principal ritmo a ser escutado no Autódromo de Interlagos. Os headliners do dia 22 de março serão as bandas Blink-182 e Arcade Fire.





Além deles, o público também terá a chance de acompanhar os shows de The Offspring, Diplo, Jungle, The Blaze, Dom Dolla, Fletcher, Luísa Sonza, MK Kittin, Baianasystem, Lourena, Ratier, Mary Mesk Classmatic, Maneva, Rancore, Mila Journée, Ella Whatt, Dexter 8º Anjo, Nouvella e From House To Disco.

Os ingressos para o 11º ano do Lollapalooza Brasil são vendidos através da plataforma Ticketmaster e podem ser encontrados no site do evento . Com dois tipos de ingressos, venda geral para clientes Bradesco e venda geral para demais clientes, o festival apresenta o lolla day, para aqueles que desejam ir em apenas um dos três dias do festival.

Essa modalidade custa R$ 990 (inteira), R$ 544,50 (entrada social) e R$ 495 (meia) para clientes Bradesco. Já para os demais clientes, o valor sai um pouco mais alto: R$ 1.100 (inteira), R$ 605 (entrada social) e R$ 550 (meia). As modalidades Lolla Lounge Day by Vivo e Lolla Comfort Day, com benefícios e exclusividades, se encontram esgotadas.

Há também o ingresso Lolla Double, que garante dois dias de shows para o público. Os preços são mais altos que o Lolla Day: R$ 1260 (inteira), R$ 693 (entrada social) e R$ 756 (meia) para os clientes Bradesco. Já para os clientes gerais, o valor é diferente: R$ 1400 (inteira), R$ 770 (entrada social) e R$ 700 (meia).

A compra dos ingressos pode ser feitas de duas maneiras: presencialmente, no Shopping Ibirapuera, e pela internet. Esta segunda opção apresenta taxa de serviço, enquanto a bilheteria cobra apenas o valor do ingresso.

A taxa de serviço custa 20% do valor do ingresso. Clientes Bradesco podem parcelar em até 5x sem juros. Pix à vista e cartões de crédito de todas as bandeiras contam com o parcelamento de até 3x sem juros.

