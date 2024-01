Dua Lipa

A cantora fecha a lista dos esnobados de "Barbie" na premiação. Dua não foi indicada a "Melhor Canção Original", por "Dance The Night Away", mas outras músicas do filme concorrem na categoria. Disputam o prêmio Billie Eilish e Finneas, por “What Was I Made For?”, e Mark Ronson e Andrew Wyatt, por “I’m Just Ken”. Também foram indicadas faixas dos longas "American Symphony", "Flamin’ Hot" e "Assassinos da Lua das Flores".