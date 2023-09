Reprodução/Metrópole O live action "A Pequena Sereia"





Nada melhor do que curtir o feriado com os lançamentos mais aguardados das plataformas de streamings, não é mesmo? Por isso, o iG Gente fez uma lista exclusiva e selecionou as melhores obras para você assistir.

Da comédia ao romance, drama e suspense, os dias de folga serão melhores com estas dicas, confira:

1 - A Pequena Sereia | Filme

Se não viu o live-action de um dos contos de fadas mais famosos do mundo no cinema, a chance é agora! Disponível no catálogo do Disney +, o longa estrelado por Halle Bailey como Ariel revisita a história musical com reinvenções que inovam a história, mas preservam a essência do filme original.

2 - Virgin River | 5ª Temporada

Lançada neste feriado e considerada como uma das séries mais famosas da Netflix, “Virgin River” chega à quinta temporada com novos dramas que deixarão os romances dos personagens ainda mais intensos. A trama é baseada nas obras literárias de Robyn Carr.

3 - Sombras de Um Crime | Filme

Recém-adicionado ao catálogo do Prime Video, o filme é repleto de mistérios e suspenses. Para desvendar os segredos de um crime, o protagonista Philip Marlowe, assumido pelo ator Liam Neeson, enfrenta situações realmente assombrosas.

4 - Eu Sou Groot | 2ª Temporada

Um dos personagens mais famosos do UCM (Universo Cinematográfico Marvel) retorna às telas. Adicionado no streaming da Disney nesta semana, o seriado “Eu Sou Groot” destrincha as aventuras intergalácticas de um dos guardiões da galáxia mais famosos dos filmes: o Groot.

5 - As Aventuras de José & Durval | 1ª Temporada

Estrelado por Felipe Simas e Rodrigo Simas como Xororó e Chitãozinho, a série, baseada na história verídica da famosa dupla sertaneja homônima, destaca a infância, juventude e carreira dos irmãos cantores. Os primeiros episódios já estão disponíveis no Globoplay.

6 - Os Smurfs 2 | Filme

Filme para toda a família, “Os Smurfs 2” chega na HBO Max. Na obra infantil, a vila do Papai Smurf corre perigo quando Gargamel (Hank Azaria) sequestra Smurfette para descobrir o segredo de um feitiço capaz de criar outros smurfs.

7 - A Superfantástica História do Balão | Série documental

Para maratonar durante o feriado e o final de semana todo, a última dica do iG Gente é o documentário “A Superfantástica História do Balão”, da plataforma de streaming Star +. Na produção biográfica documental, a história de um dos grupos musicais infantis mais famosos do Brasil é revisitada com depoimentos exclusivos.