Reprodução / Instagram DFB Festival: desfile é cancelado após estilista ser acusada de racismo e gordofobia

Nesta sexta-feira (2), aconteceu a terceira noite do DFB Festival 2023 em Fortaleza (CE). Mas nem tudo ocorreu como o imaginado. O desfile da estilista Alix foi cancelado após ela ser acusada de racismo e gordofobia.

A influenciadora Carol Zacarias fez a denúncia pelos stories do Instagram. “Estilista medíocre, que copia tudo que pode, vai para a prova de roupa do desfile das suas cópias e fala que modelos estão ‘escuras e gordas demais para desfilar sua coleção'”, declarou.

Carol lamentou pela atitudes acontecer "em pleno 2023" e reconheceu a diversidade do evento: "Mas está bonito acompanhar outros tantos estilistas trazendo convidados foa do padrão corporal para as passarelas".

Em seguida, ela elogiou a atitide do DFB de cancelar o desfile. "Mais bonito ainda acompanhar o evento expulsando a atal estilista e mostrando que na moda não cabe mais racismo nem gordofobia (pelo menos não tão escrachado)".

Depois do cancelamento do desfile, Alix foi aos stories do Instagram dar a versão dela dos fatos. Ela negou que tenha sido expulsa do evento e afirmou que pediu para que a coleção dela não desfilasse após a prova de roupa das modelos.

"Ano passado, as minhas modelos eram belíssimas, lindas e elas cabiam na minha roupa. Esse mês a gente tem roupa p, minhas clientes usam p, então tem p e pp em qualquer desfile. Tinha um grupo de mulheres lindas que eu não entendi o porque elas estavam na minha marca. Na seleção das modelos, elas não entravam na minha roupa", explicou Alix.



A estilista, então, foi reclamar com a produção do festival sobre a escolha das modelos. "Cheguei e falei com duas pessoas da diretoria e elas chegaram com um copinho de água falando: 'Fica tranquila'. E continuaram insistindo que as modelos estavam no meu padrão. Em nenhum momento, eu pedi modelos de padrão diferente. Eu não tenho nada com isso, incluisve, ano passado eu coloquei um homem para desfilar. Não tenho problema com isso, mas não era a proposta da minha coleção. E elas não cabiam, elas vestem 40 a roupa não cabe. Até ofereci pagar o dobro", relatou ela.

Alix disse que a produção do DFB não a escutou e ela decidiu informar as modelos que não faria mais o desfile. "Daí, as modelos começaram a reclamar porque falei que elas tinham 40 de quadril e elas falaram que eu não podia falar isso para elas", detalhou.



Em seguida, ela relembrou de casos de outras marcas em que modelos tinham que perder peso para desfilar. "É lindo trabalhar a diversidade, mas modelo é assim. É o padrão. Hoje em dia, eu não acho que tem padrão de nada", pontuou.

"Estão me chamando de racista e eu sou zero racista, inclusive, todas as minhas campanhas a maioria tem negras, maravilhosas. (...) Sempre fui fã da diversidade, inclusive, o árco-íris é um dos símbolos da Alix Brand. Então, homofobia, gorodfobia, zero", completou.

O DFB Festival informou, pelo Instagram, o cancelamento do desfile e seguidores comentaram o caso. "Fica no cantinho do castigo pra rever as barbaridades causada!!", disse um internauta. "Parabéns pela atitude! Não esperaríamos nada diferente do cenário escolhido como correto. Gratidão pelo respeito que essa atitude mostra diante das modelos!", elogiou outro.





