Reprodução/Instagram/Netflix - 01.03.2023 Zoe Saldaña protagoniza minissérie baseada em livro autobiográfico de Tembi Locke





A autora Tembi Locke decidiu transformar as memórias de amor e luto em “Recomeço”, livro autobiográfico que se tornou um best-seller do “The New York Times”. Do início de uma paixão na Itália à uma perda nos Estados Unidos, a história da norte-americana cativou tanto o público que ganhou uma adaptação na Netflix, estrelada pela atriz Zoe Saldaña.

A escritora reconhece que explorar a própria vida em um livro foi um movimento “profundamente íntimo”, o que fez com que a presença nos bastidores na minissérie de ficção fosse importante. Trabalhando como co-criadora, autora e produtora do projeto, Tembi assume que sentiu estranheza ao ver a atriz de “Avatar” e “Guardiões da Galáxia” a interpretando.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre cultura, celebridades e mais!

“Não acho que seja natural ver alguém retratar você na tela, mesmo que você tenha escrito um livro. É uma experiência tão surreal. No entanto, ter Zoe trazendo Amy [nome dado à protagonista na minissérie] à vida foi extraordinário. Não consigo imaginar outra pessoa sendo Amy. Observá-la trabalhar todos os dias no set foi algo inspirador”, conta ao iG Gente.





Locke explica que “Zoe foi uma grande colaboradora desde o início” e que ambas trocaram experiências pessoais para contribuir para a personagem na ficção. “Conversamos muito cedo sobre como, enquanto Amy foi inspirada por minha vida e história, a personagem era de Zoe para criar à sua própria maneira. E, para mim, ver o personagem ganhar vida a cada dia me fez sentir tudo - feliz, triste, assustada, humilhada, grata e amada”, analisa.





“Claro, certas vezes era estranho. E sim, havia cenas que eu não queria assistir novamente, porque traziam muitos gatilhos [da vida pessoal]. Mas, em resumo, foi uma honra e uma experiência única na vida [...] Ter Zoe na minissérie foi o maior presente para o nosso projeto”, complementa sobre a minissérie, que ainda traz Saldaña e Reese Witherspoon na produção executiva.





A norte-americana também apresenta mais de 20 anos de carreira como atriz em Hollywood, mas “Recomeço” foi a primeira vez em que teve um trabalho intenso nos bastidores. “Nunca havia tentado nenhum trabalho tão pessoal quanto [a minissérie] [...] Escrever tudo foi o esforço criativo mais transformador que já experimentei. Foi uma colaboração desde o início, estava lá todos os dias na sala de roteirista, passando pelo elenco, pré-produção, filmagem e pós-produção”, avalia.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

“Ajudei a decidir quando e onde a história se transformaria em ficção e quando deveria permanecer fiel à realidade. Claro, tem coisas no livro que não tem na série e vice-versa. Um livro e uma série de TV são duas formas de arte diferentes. Então tudo se resumiu a quais momentos da minha vida precisavam estar no livro para contar a melhor história e quais da vida davam mais drama à série”, analisa a autora, inspirada em comédias românticas como “Um Lugar Chamado Notting Hill” e “Podres de Ricos”.



+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.