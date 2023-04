Reprodução/Instagram - 09.11.2022 Sophie Charlotte interpreta Gal Costa em filme sobre cantora

A cinebiografia da cantora Gal Costa, falecida aos 77 anos em novembro do ano passado, teve a estreia adiada para o dia 19 de outubro. Inicialmente, o filme estava programado para chegar aos cinemas em 21 de setembro.

O filme intitulado "Meu Nome é Gal" é protagonizado pela atriz Sophie Charlotte, que interpreta a renomada cantora na trama. A distribuidora do filme, Paris Filmes, não divulgou detalhes sobre o motivo do adiamento.





Com direção de Dandara Ferreira e Lô Politi, que também assina o roteiro, o longa promete trazer uma visão detalhada da vida e carreira de Gal Costa. O elenco conta ainda com nomes como Rodrigo Lelis, no papel de Caetano Veloso, e Dan Ferreira, que interpreta Gilberto Gil, em performances inspiradas.

Gal Costa foi uma das maiores vozes da música popular brasileira e um ícone que revolucionou os costumes musicais desde que surgiu na cena nacional nos anos 1960. Não perca a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória dessa grande artista nas telonas, a partir de outubro.





