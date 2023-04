Foto: Reprodução/Twitter Léo Santana, Vitão e mais: veja os lançamentos musicais da semana





Mais uma semana chega ao fim e, para fechar com chave de ouro, a lista musical semanal do iG Gente chega para mostrar os principais lançamentos musicais da semana. Nomes como Léo Santana, Vitão, Priscilla Alcântara e Jesy Nelson estão entre as grandes novidades. Veja!

Léo Santana - Another One

Léo Santana, conhecido por muitos como GG, anunciou a chegada do mais novo EP “Another One”, com cinco faixas inéditas trazendo uma mistura de ritmos, ao melhor estilo Léo Santana. “Esse EP é muito especial. Fiz ele como uma forma de me aproximar ainda mais dos meus fãs e admiradores do meu trabalho; quero ouvir a opinião deles, pois ela é muito importante para mim e para o crescimento e amadurecimento do meu trabalho”, contou Léo em pronunciamento do lançamento.





Jesy Nelson - Bad Thing

A cantora inglesa Jesy Nelson, ex-Little Mix, lançou nesta sexta-feira (14) o segundo single da carreira solo. Intitulada "Bad Thing", a faixa traz uma sonoridade mais voltada ao R&B, elevando a potência vocal que Jesy possui. A música é sucessora do lead single da cantora, "Boyz" lançado em 2022 em parceria da rapper Nicki Minaj.





Lagum - Depois do Fim

Considerado o projeto mais pessoal, a banda Lagum lançou nesta sexta-feira (14) o álbum "Depois do Fim". O projeto conta com 14 faixas, incluindo o single "Ponto de Vista", e será um projeto visual, ou seja, todas as faixas terão um videoclipe. Recomeço, introspecção, caminho, purgatório, conforto e desconforto. Essas são algumas das palavras que os integrantes da Lagum usam para descrever "Depois do Fim".





Gusttavo Lima - Desejo Imortal (It Must Have Been Love)

O cantor Gusttavo Lima lançou a música "Desejo Imortal", na madrugada desta sexta-feira (14). Trata-se da versão em português do sucesso internacional "It Must Have Been Love", do Roxette, lançado em 1987. A canção traz uma mistura da música sertaneja com as batidas do gênero originário da República Dominicana, a Bachata.





Marcos & Belutti - Quebra-Cabeça Parte.1

Marcos & Belutti disponibilizam a primeira parte do álbum "Quebra - Cabeça", com as faixas "Depois de Me Usar" e "Saudades Digitando", em parceria com o cantor João Gomes, além de quatro faixas inéditas. Todas as faixas estão disponíveis nas plataformas de música e o primeiro clipe, da música “Ninguém Pode Saber”, está disponível no canal oficial da dupla.





Dilsinho - Diferentão (Ao Vivo)

O cantor Dilsinho lançou oficialmente o álbum "Diferentão" nesta quinta-feira (13). Com 18 faixas, o cantor passa por músicas como "De Atual para Ex", em parceria da dupla Diego & Victor Hugo, e "Ele ou Eu", entre outras já conhecidas pelos fãs. O videoclipe da faixa "Diferentão" também está disponível no canal oficial do cantor no YouTube.





Vitão - Ato1: TODAMANHÃ

Entrando na fase mais expressiva da carreira, o cantor Vitão lançou o mais novo projeto "Ato1: TODAMANHÃ". O lançamento conta com 6 faixas das 19 que totalizam o projeto dividido em três atos. Cada uma das canções retrata ciclos, que começam e encerram ao final da última batida. Transita pelo Rock, baião e MPB. Nos versos das canções, passa entre o galã e o vilão, o herói e gênio do crime.





Priscilla Alcântara - Bomba

A faixa tão aguardada pelos fãs finalmente viu a luz do dia, a cantora Priscilla Alcântara lançou oficialmente "Bomba". A música já era a favorita dos fãs antes mesmo do lançamento! A faixa, apresentada nas performances ao vivo, rapidamente conquistou o público com uma batida pop dançante. Além disso, a faixa veio acompanhada de um registro audiovisual extraído de um dos shows da turnê “Priscilla Ao Vivo”, na AUDIO, em São Paulo.





SZA ft Doja Cat - Kill Bill (Remix)

Nesta sexta-feira (14), SZA convocou ninguém mais, ninguém menos que Doja Cat para um remix vingativo do hit global “Kill Bill”. A nova versão da faixa abre com Doja Cat versando gloriosamente, seguida do refrão marcante de SZA. Juntas, as artistas se unem para uma nova vingança, se preparando para um encontro sombrio com os ex-namorados.





Post Malone - Chemical

Sendo um dos nomes confirmados na primeira edição do festival "The Town", que ocorrerá em São Paulo, em setembro desde ano, Post Malone retornou com tudo em um novo single. Trocando o rap pelo pop, o cantor lançou a mais nova faixa "Chemical", o primeiro single do quinto álbum do cantor que está com previsão de lançamento para este ano. O novo disco será o sucessor do Twelve Caract Toothache, lançado no ano passado, que rendeu hits como "One Right Now" (com The Weeknd) e "I Like You (A Happier Song)" (com Doja Cat).