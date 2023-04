Reprodução/Instagram Leo Santana diz que não vai mais gravar vídeos sem camisa e Lore comemora

Leo Santana apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (13) para fazer um pronunciamento. O cantor anunciou que não fará mais vídeos dançando sem camisa.

Bem-humorado, o artista iniciou a gravação com o peitoral de fora e depois veste a peça para seguir o aviso.





"Vou deixar claro aqui que não mais vou fazer vídeos sem camisa. Por sinal, vou até vestir aqui para continuar este vídeo", disse o artista colocando a roupa. "Porque, depois de Zona de Perigo, de toda a polêmica que rolou... Eu preferi não mais entrar nessa onda de fazer coreografias sem camisa, sensualizando, enfim", disse ele.

Nos comentários, amigos e seguidores se divertiram com a mudança no conteúdo. "Amém senhor! Deus ouviu minhas orações", disse a esposa, Lore Improta; "Aleluia senhor. Me coloca de novo aí na vaga pro céu", brincou Jojo Todynho; "Não gostei já vou fazer um abaixo assinado, não faz isso com a gente", lamentou uma fã.





