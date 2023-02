Reprodução/Instagram Jessi

Jessilane Alves é uma das atrações da Bienal da UNE (União Nacional dos Estudantes), o maior festival universitário da América Latina. Ex-BBB e agora professora, ela irá apresentar nesta sexta-feira (03) um discurso defendendo as cotas na 13ª edição do evento, que acontece no Rio de Janeiro entre 2 e 5 de setembro.

A sister do “BBB 22”, que foi cotista, fala sobre a importância de seu papel como influencer para divulgar a causa das cotas. Ela acredita que seu papel é informar os seguidores com fontes confiáveis, explicar e enfatizar questões importantes para a sociedade, considerando isso como um serviço público.





O evento apresenta inúmeros convidados e atividades especiais ao longo do dia na Fundição Progresso, e à noite, nos Arcos da Lapa, onde a participação de Jessi está agendada para as 21h. A presidente da UNE, Bruna Brelaz também lerá o manifesto juntamente com a bióloga e outros estudantes cotistas convidados.

O segundo dia do festival contará com a presença das ministras Margareth Menezes, Anielle Franco e Ana Moser, além do grupo de reggae BaianaSystem. O evento, aberto ao público, tem expectativa de atrair mais de 10 mil visitantes de diferentes regiões do Brasil.

